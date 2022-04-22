Українці подали в "Дії" понад 100 тисяч заявок про пошкоджене майно внаслідок бойових дій

Міністерство цифрової трансформації України наразі отримало у застосунку "Дія" вже понад 100 тис. заявок про пошкоджене майно українців унаслідок російської агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Наша команда 24/7 обробляє всі заяви, які ви надсилаєте в застосунку та на порталі "Дія", щоб потім команда експертів могла провести оцінку майна та швидше відновити зруйновані оселі. Сьогодні через "Дію" ми отримали понад 100 тисяч заявок про пошкоджене майно", - йдеться у повідомленні.

Щоб подати заявку в програмі "Дія", необхідно в розділі "Послуги" обрати "Пошкоджене майно", зазначити всю необхідну інформацію та надіслати повідомлення. На порталі "Дія" - авторизуватися, заповнити форму та надіслати повідомлення.

Крім того, послуга доступна працівникам ЦНАП та нотаріусам, які можуть заповнювати та надсилати повідомлення від імені українців та їх представників.

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