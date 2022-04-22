У Херсоні російські окупанти змушують місцевих везти до Криму награбоване, а звідти - товари РФ, - "КримSOS"

Солдати Росії викрадають підприємців в окупованому Херсоні і під загрозою смерті змушують працювати на РФ.

Про це розповів голова Правління "КримSOS" Денис Савченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Російські солдати зі зброєю забирають вантажівки та вантажопасажирський автотранспорт у населення та підприємців. Вони приходять до керівників і власників місцевих логістичних компаній, у яких залишився відповідний автопарк, та змушують виконувати їхні накази.

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"Людей шантажують, їм загрожують убивством та тортурами рідних. Примушують використовувати наявний транспорт і персонал для обслуговування рейсів до тимчасово окупованого Криму та Росії. Ймовірно, саме у такий спосіб здійснюється вивіз локальних товарів та вкраденого, а також ввезення до Херсонської області російських товарів, що значно дорожчі та гіршої якості, порівняно з місцевими. У Криму представники окупаційних структур приходять до місцевих підприємців та змушують їх налагоджувати торгівлю із Херсоном. Якщо підприємці відмовляються, то їх залякують фізичною розправою та проблемами із бізнесом", – заявив голова Правління КримSOS Денис Савченко.