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У Херсоні російські окупанти змушують місцевих везти до Криму награбоване, а звідти - товари РФ, - "КримSOS"

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крым,крим
Солдати Росії викрадають підприємців в окупованому Херсоні і під загрозою смерті змушують працювати на РФ.

Про це розповів голова Правління "КримSOS" Денис Савченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Російські солдати зі зброєю забирають вантажівки та вантажопасажирський автотранспорт у населення та підприємців. Вони приходять до керівників і власників місцевих логістичних компаній, у яких залишився відповідний автопарк, та змушують виконувати їхні накази.

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"Людей шантажують, їм загрожують убивством та тортурами рідних. Примушують використовувати наявний транспорт і персонал для обслуговування рейсів до тимчасово окупованого Криму та Росії. Ймовірно, саме у такий спосіб здійснюється вивіз локальних товарів та вкраденого, а також ввезення до Херсонської області російських товарів, що значно дорожчі та гіршої якості, порівняно з місцевими. У Криму представники окупаційних структур приходять до місцевих підприємців та змушують їх налагоджувати торгівлю із Херсоном. Якщо підприємці відмовляються, то їх залякують фізичною розправою та проблемами із бізнесом", – заявив голова Правління КримSOS Денис Савченко.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    КиївМіськБудда

    @saniolli

    ·
    https://twitter.com/saniolli/status/1517448845474639872 1 ч

    Хтось рвав на собі сорочку, що вмер би, але Крим не здав.

    Але за Маріуполь чи Нову Каховку помирати не поспішає.

    Може, тому, що там у нього квартири немає?
  • Йцу Кенг 07b0c614
    русня разбомбила дома мариупольцев, лишила их имущества, вывезла в поле в какие-то *****, и за все это они русне благодарны..... как можно быть настолько ********???
    https://twitter.com/i/status/1517129618091921409
    вот еще одна ************:
    https://twitter.com/i/status/1517379515483312128
  • Сергей Решетников 38b3ad57
    Это преклонение перед рашей у них на генетическом уровне.
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