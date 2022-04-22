"Україна зафіксувала черговий акт ядерного тероризму з боку Росії": Енергоатом опублікував докази польоту російської крилатої ракети над Південноукраїнською АЕС. ВIДЕО
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16 квітня 2022 року над майданчиком станції пройшли три крилаті ракети, випущені ймовірно з території Білорусі в напрямку Миколаєва. Одну з них зафіксували камери спостереження ПАЕС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Енергоатома.
Загроза поцілити в ядерний реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою, була високою.
"Це черговий акт ядерного терроризму рф, що загрожує безпеці всього світу! Вкотре звертаємось до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного тероризму рф, виводу військових формувань росії з территорії ЗАЕС, та встановлення демілітаризованих зон навколо українських АЕС", - наголосили в Енергоатомі.