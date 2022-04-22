Джонсон анонсував повернення посольства Великої Британії до Києва

Прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що посольство Великої Британії в українській столиці знову запрацює вже наступного тижня.

"Надзвичайна сила духу та успіх Президента Зеленського та українського народу в протистоянні російським силам у Києві означає, що сьогодні я можу оголосити, що дуже скоро, наступного тижня, ми знову відкриємо наше посольство в столиці України", - сказав Джонсон під час візиту до Індії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

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Велика Британія перенесла своє посольство з української столиці в лютому перед вторгненням Росії в країну.

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На початку цього місяця Джонсон відвідав Київ, щоб зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським, відзначивши його рішуче лідерство.

Посольства іноземних держав в Україні поступово повертаються до своїх постійних місць розміщення в Києві.