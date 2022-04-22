Мішель у розмові з Путіним вимагав організувати гуманітарний коридор з Маріуполя
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Голова Євроради Шарль Мішель у телефонній розмові закликав президента Росії Володимира Путіна негайно забезпечити можливість безпечно залишити Маріуполь та інші українські міста, що перебувають в облозі.
Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Провів телефонну розмову з президентом Путіним. Рішуче закликав його негайно забезпечити гуманітарний доступ та безпечний вихід із Маріуполя та інших обложених міст, тим більше з нагоди православного Великодня", - повідомив Мішель.
Він також підтвердив: позиція ЄС полягає в підтримці України та її суверенітету, засудженні агресії РФ та запровадженні санкцій.
"Наша єдність, принципи та цінності непорушні", - додав Мішель.