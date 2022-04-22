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Мішель у розмові з Путіним вимагав організувати гуманітарний коридор з Маріуполя

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Голова Євроради Шарль Мішель у телефонній розмові закликав президента Росії Володимира Путіна негайно забезпечити можливість безпечно залишити Маріуполь та інші українські міста, що перебувають в облозі.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову з президентом Путіним. Рішуче закликав його негайно забезпечити гуманітарний доступ та безпечний вихід із Маріуполя та інших обложених міст, тим більше з нагоди православного Великодня", - повідомив Мішель.

Він також підтвердив: позиція ЄС полягає в підтримці України та її суверенітету, засудженні агресії РФ та запровадженні санкцій.

"Наша єдність, принципи та цінності непорушні", - додав Мішель.

Також читайте: Росіяни вдають, що не бачать різниці між коридором для здачі військових у полон та гуманітарним коридором для евакуації цивільних, - Верещук

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Франція передасть Україні 155-мм колісні САУ Caesar, заявив Макрон. Отже, Франція вже передає Україні важке озброєння та виступає за нафтогазове ембарго росії. Залишилося "додавити" Шольца.
  • Зэлэный_Змий
    ще один "вимагатель". Верещук№2
  • Paul Foxen
    *Ольо, Ето Месье Путін? - Да... Відкрийте калідор?! Пошол на*уй! - Але Месье... ПОШОЛ НА УЙ! - But wait you.. - НА УЙ!!!

    Європейці такі забавні...
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