Денісова розповіла, куди окупанти вивозять людей з України

У Офісу омбудсмена наразі є інформація про вивезення наших співгромадян з України в Чувашію, зокрема – у райони неподалік Чебоксар, село Шомікове тощо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ

"Що стосується (вивезення, – ред.) наших громадян у РФ, то ми маємо дані від російських громадян – волонтерів, і від самих (українських, – ред.) громадян (яких вивезли, – ред.). Наприклад, учора нам надійшов дзвінок про те, що за 30 км від міста Чебоксари перебуває 1000 наших громадян, і вони дуже хочуть виїхати", - поінформувала Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова.

Також, за її словами, в Офісі омбудсмена є інформація про те, що до санаторію "Багряні вітрила", що в селі Шомікове (Республіка Чувашія), були вивезені окупантами 1000 громадян з Маріуполя, і вони хочуть їхати додому в Україну, або хочуть виїхати в ЄС, щоб не бути в РФ незрозуміло в яких умовах і неясно чому.

"Також є табір у Леонідівці Пензенської області. Також є місто Тихвин Ленінградської області. Також є у Володимирі якийсь благодійній фонд РФ, куди привезли групу українських підлітків, 14 і 15 років, з Донецької і Луганської областей", - уточнила Уповноважена ВРУ з прав людини.

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Окремо вона поінформувала щодо "евакуації" з тимчасово захоплених територій Донецької і Луганської областей, що перший вивіз звідти був здійснений 18 лютого – за наявними даними, РФ тоді вивезла 90 тисяч наших громадян.

За словами Денісової, у селі Леонідівка (Пензенська область) є три табори, де перебувають саме ті люди, які були вивезені ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Відповідаючи на запитання, у яких умовах українські громадяни знаходяться у цих таборах у Пензенській області та у Чувашії, омбудсмен повідомила, що, скажімо, один із таборів у Пензенській області - це табір, де 10 корпусів, які огороджені сіткою-рабицею, і там є КПВВ.

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"Ті громадяни Росії, які з ними (вивезеними українцями, – ред.) проводили розмови, розповідають, що стан у них (українців, – ред.) дуже такий тривожний. Наші громадяни морально виснажені, вони були вивезені ще в зимовому одязі, у якихось спортивних брюках, гумовому взутті і якихось фуфайках", - поінформувала Денісова.

За її словами, діти, які народилися раніше у бомбосховищах, перебували без грудного вигодовування і потребували певного харчування, і деякі волонтери зібрали гроші, придбали необхідні речі і передали.

"Тобто, люди не розуміють, що з ними далі буде відбуватися. І тому ми наразі намагаємося все ж таки разом зробити так, щоб вивезти їх у країни ЄС", - заявила Денісова.

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Водночас вона висловила думку, що ті дані, які надає РФ щодо вивезених з України осіб, можуть бути завищеними.

"Але я вчора спілкувалася з представниками Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Вони підтверджують не менше 550 тисяч (вивезених українців, – ред.). Тобто у них же там є представник, який працює в РФ, який сам об’їхав декілька областей і встановив місце перебування там наших громадян. І вони там наразі надають допомогу нашим громадянам", - поінформувала Денісова.

Також про вивезених у РФ українців, за її словами, повідомляють ті росіяни, які сприяють у вивезенні наших громадян до країн ЄС, наприклад, через Нарву в Естонію.

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"Так, вони можуть не збігатися у кількості. Але ми ж бачимо конкретні прізвища людей. Так, може бути, що їхня кількість є меншою (за заявлені дані у РФ, – ред.). Але коли я знаю, маючи список зі 170 громадян, наприклад, яких вивезли у Ямало-Ненецький округ, і знаю адреси їхнього місцезнаходження – це підтверджує те, що наші громадяни там є", - заявила українська омбудсмен.

Вона зазначила, що наразі є дані про те, що з Маріуполя було вивезено 130 тисяч наших громадян. "Це – тільки з Маріуполя. А вивозять же з усіх окупованих територій наразі", - уточнила Денісова.

Також вона розповіла, що Офіс омбудсмена намагається організувати виїзд в Естонію сім’ї з Маріуполя - чоловіка з жінкою і двох дітей. За її словами, одна дитина народилася під час бомбардування у підвалі в Маріуполі.

"Сім’я змогла виїхати у Ростов-на-Дону. Це ті люди, які втекли туди самі, тому що вони не могли нікуди більше втекти, і тому вони наразі хочуть виїхати у ЄС. Але у них немає документів на цю дитину. Вони змогли взяти довідку у лікарні Ростова-на-Дону лише про те, що ця жінка нещодавно народила дитину", - заявила Уповноважена ВРУ з прав людини.