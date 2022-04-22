РФ планує кинути на "Азовсталь" росгвардію та ФСБ, - Скібіцький

За даними української розвідки, режим Путіна планує залучити російських гвардійців та структури ФСБ РФ для подальшого наступу на завод "Азовсталь" у заблокованому Маріуполі, який захищають українські Сили оборони.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі національного телемарафону 22 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Журналісти попросили прокоментувати інформацію, що президент РФ Володимир Путін не підтримав ідею міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який запропонував масовано штурмувати "Азовсталь". Скібіцький наголосив, що керівництво РФ, як завжди, лукавить.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдають, що не бачать різниці між коридором для здачі військових у полон та гуманітарним коридором для евакуації цивільних, - Верещук

"Вони дійсно можуть відмовитися від широкомасштабного штурму "Азовсталі". Але за нашими даними, вони планують залучити росгвардію, інші структури, в тому числі структури ФСБ, які продовжуватимуть наступ на завод, щоб знищити наш спротив", - заявив Скібіцький.