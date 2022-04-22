З Луганщини вивезли 70 людей. По автобусу ворог відкрив вогонь, - голова ОВА Гайдай

У п'ятницю 70 людей вдалося врятувати з Луганської області. Автобус, який вивозив мешканців із Попасної, потрапив під ворожий обстріл.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Один із наших автобусів не доїхав до Рубіжного - почались обстріли. По шкільному автобусу, що прямував з людьми з Попасної, росіяни відкрили вогонь. На щастя, вдалося вивезти 25 осіб. Із них одна жінка з інвалідністю, поранений хлопець та грудне немовля. До речі, керував евакуаційним транспортом вчитель історії однієї зі шкіл Попаснянської громади. Він також доставив у місто гуманітарку", - написав Гайдай.

Крім того, ще 45 людей з Лисичанська вже прямують до Дніпра.

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