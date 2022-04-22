Понад 10 тисяч поляків готові у разі потреби здати кров для українців

Більш ніж 10 тисяч поляків вже задекларували готовність здати донорську кров для українців, якщо виникне така потреба.

Як передає Цензор.НЕТ, про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Польський Національний центр крові раніше оголосив про збір декларацій від охочих здати донорську кров для України.

Форму з декларацією може заповнити будь-яка особа, яка відповідає умовам, щоб стати донором крові, навіть якщо вона ніколи цього не робила. "Вимоги: мінімальний вік від 18 років і мінімальна вага 55 кілограмів. Будь-яка людина, яка хоче заявити про свою готовність здати кров, може залишити свої дані та інформацію про групу крові" - пояснила Малгожата Лорек, директор Національного центру крові.

Про потребу в крові МОЗ України поки не повідомляло. Якщо такі сигнали з’являться, люди, зареєстровані в цій новій базі даних, можуть розраховувати на швидкий контакт.

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За останні тижні українська сторона повідомила про необхідність обладнання для забору крові. Таке обладнання було знищено в багатьох місцях під час російських нападів на українські лікарні.

Як зазначається, запаси крові на польських складах наразі перебувають на постійному оптимальному рівні.

"Ми спостерігаємо за ситуацією, поки немає попиту з української сторони і немає потреби в організації якихось спеціальних додаткових дій. Незважаючи на те, що багато пацієнтів приїхало з України, це не вплинуло кардинально на більший попит на кров, він може змінитися перед святами, коли стане тепло, зголошується менше донорів і скорочуються запаси", – додала Малгожата Лорек.

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