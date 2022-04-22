Світовий банк надасть Україні $4,8 млрд, - Зеленський

Світовий банк надасть Україні $4,8 млрд для відновлення та відбудови.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в інстаграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, під час міністерського круглого столу, звернувся до Світового банку. Результат - $4,8 млрд для відбудови України", - написав він.

Президент подякував за підтримку. "З такою допомогою зможемо швидко відновити державу", - додав він.

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Як повідомлялося, напередодні президент України у своєму виступі під час цього круглого столу через відеозв'язок зазначив, що країна потребує підтримки обсягом до $7 млрд щомісяця, а прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що для покриття дефіциту бюджету необхідно від $4 млрд до $5 млрд.

Глава уряду також повідомив про створення фонду United24 для відновлення країни після воєнної агресії Росії та оцінив його необхідні обсяги у $600 млрд.

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У свою чергу президент Світового банку Девід Малпасс повідомив, що банк уже мобілізував понад $3 млрд для України, щоб підтримати продовження основних державних послуг.