Зеленський присвоїв звання генерал-майора командувачу Десантно-штурмових військ Миргородському та відзначив державними нагородами 202 військовослужбовців. ПЕРЕЛІК

Президент Володимир Зеленський присвоїв командувачу Десантно-штурмових військ Збройних сил України Максиму Миргородському військове звання генерал-майора.

Відповідний указ № 267/2022 від 21 квітня, оприлюднений на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Присвоїти військове звання генерал-майора бригадному генералу МИРГОРОДСЬКОМУ Максиму Вікторовичу – командувачу Десантно-штурмових військ Збройних Сил України", - йдеться в тексті указу.

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Також Зеленський "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі" нагородив орденами та медалями 202 українських воїни.

Далі наводимо повний перелік нагороджених з тексту указу:

у Збройних Силах України:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

БАШТОВОГО Сергія Івановича — полковника

БЕРТАША Івана Руслановича — майора

МАКАРЕНКА Олексія Валентиновича — полковника

РОМИГАЙЛА Петра Дмитровича — генерал-майора

ЮРКОВСЬКОГО Олександра Олександровича — майора

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БАКРЕВА Івана Дмитровича — старшого лейтенанта

БРУЦЬКОГО Дмитра Олександровича — старшого лейтенанта

БУРДЕЛЮКА Богдана Сергійовича — капітана

ГОРКУНА Назарія Сергійовича — лейтенанта

КОВАЛЕНКА Миколу Володимировича — капітана

КРАСЮНА Павла Олександровича — старшого лейтенанта

КУЖИКА Ніколая Євстахійовича — старшого лейтенанта

ЛАВРІНЕНКА Валерія Олеговича — старшого лейтенанта

ЛОНСЬКОГО Владислава Олеговича — старшого лейтенанта

МЕЛЬНИЧУКА Ігоря Володимировича — майора

НІКІТІНА Миколу Олексійовича — старшого сержанта

РВАЧА Олега Івановича — полковника

РУССУ Олександра Івановича — капітана

СИНЯВСЬКОГО Дмитра Костянтиновича — полковника

СІРИКА Олександра Миколайовича — полковника

СОКОЛА Олега Сергійовича — старшого лейтенанта

ТУРЧИНА Андрія Леонідовича — підполковника

УНГУРЯНУ Дмитра Анатолійовича — капітана

ЧИЖИКА Андрія Олеговича — старшого лейтенанта

ЧМИХУНА Дениса Сергійовича — лейтенанта

ЧОПИКА Юрія Степановича (посмертно) — старшого лейтенанта

ШАЛИГІНА Павла Анатолійовича — підполковника

ЩЕРБАТЮКА Олексія Михайловича — старшого лейтенанта

Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня

БУГЕЛЯ Максима Анатолійовича — старшого лейтенанта

ПАМ’ЯТНИЧНОГО Юрія Вікторовича — сержанта

ЧИЖА Віктора Станіславовича — старшого сержанта

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

АНДРІЇВА Любомира Миколайовича — старшого сержанта

АНТОНОВА Валентина Валерійовича — солдата

АТАМАНЧУКА Олександра Юрійовича — молодшого сержанта

БАНДРОВСЬКОГО Богдана Романовича — старшого солдата

БАРИЛЮКА Ореста Олексійовича (посмертно) — солдата

БЕРДНІКОВА Дениса Володимировича — старшого солдата

БЛЮСЕНКА Олександра Вадимовича (посмертно) — солдата

БУКИНА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

БУНЧУКА Віталія Михайловича — солдата

БУЧКА Андрія Олеговича — молодшого сержанта

ВАРВАРИЧА Михайла Васильовича — старшого солдата

ВИШИНСЬКОГО Сергія Валерійовича — солдата

ГОЛОВКА Олександра Івановича (посмертно) — молодшого сержанта

ГОЛОВЧУКА Мирослава Ярославовича — капітана

ГОЯ Олександра Олексійовича (посмертно) — старшого солдата

ДАВИДЕНКА Ігоря Анатолійовича — старшого лейтенанта

ДУДКА Вадима Вікторовича — старшого солдата

ДУДКА Олександра Васильовича — старшого солдата

ДУТКУ Дмитра Михайловича — солдата

ЄЛИСЄЄВА Вадима Сергійовича — молодшого сержанта

ЗАГОРОДНЬОГО Романа Дмитровича — старшого солдата

ЗОНОВА Руслана Мироновича — старшого солдата

ЗУБКА Анатолія Віталійовича — майстер-сержанта

ІВАНІВА Василя Володимировича — старшого солдата

КАДАНЦЕВА Олексія Сергійовича — солдата

КАЛІНІНА Олександра Васильовича — солдата

КІНАША Зіновія Івановича (посмертно) — головного сержанта

КМІТЯ Ярослава Романовича (посмертно) — солдата

КОБЛЮКА Андрія Володимировича — солдата

КОЗАКА Миколу Васильовича — молодшого сержанта

КОКОДИНЯКА Ігоря Ігоровича (посмертно) — старшого сержанта

КОНЬШИНА Руслана Владиславовича (посмертно) — солдата

КОРОБКУ Олександра Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта

КОРСУНА Кирила Олександровича — старшого солдата

КОЦАРЯ Івана Юрійовича (посмертно) — солдата

КРАВЧУКА Сергія Миколайовича — солдата

КРАСНОЖОНА Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата

КРЮЧКА Олександра Валерійовича — старшого солдата

КУРБЕТА Назара Олеговича — старшого солдата

КУРИЛЕНКА Олега Андрійовича (посмертно) — молодшого сержанта

КУЦОПАЛА Володимира Миколайовича (посмертно) — солдата

ЛАХМАНА Олександра Сергійовича (посмертно) — солдата

ЛАШКА Дениса Володимировича — старшого солдата

ЛЕСЮКА Михайла Миколайовича — солдата

ЛИХЕНКА Олександра Олександровича — штаб-сержанта

МАЇКА Тараса Михайловича (посмертно) — солдата

МАКОГОНЮКА Олександра Олександровича — молодшого сержанта

МАЛОГО Бориса Борисовича — солдата

МИХАЙЛІВА Остапа Петровича — солдата

МИШАНИЧА Романа Федоровича — молодшого сержанта

МІЛЬТА Миколу Вікторовича — солдата

МІНЕНКА Дмитра Володимировича (посмертно) — солдата

МОРОЗ Ірину Володимирівну — старшого лейтенанта

МОРОЗА Михайла Михайловича — старшого солдата

МУРЗУ Володимира Сергійовича — сержанта

НАЗАРОВА Володимира Романовича — сержанта

ОМЕЛЯНЧУКА Олександра Васильовича — старшого сержанта

ОСІНСЬКОГО Віталія Валентиновича (посмертно) — старшого солдата

ПАЛИГУ Петра Анатолійовича — сержанта

ПЕРХАЧА Сергія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

ПИРОГОВСЬКОГО Владислава Ігоровича — солдата

ПІДГІРНОГО Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ПОПИКА Олександра Івановича (посмертно) — солдата

ПУЗІКА Романа Миколайовича (посмертно) — солдата

РАДІЙОВСЬКОГО Миколу Михайловича — старшого солдата

РАДЧЕНКА Леоніда Олександровича — молодшого сержанта

РИКУНА Івана Анатолійовича — старшого солдата

РОДИЧЕВА Олександра Вадимовича (посмертно) — старшого солдата

РОМАНОВИЧА Антона Олександровича — старшого солдата

САВКОВИЧА Романа Євгеновича — солдата

САДИГОВА Руслана Ісмаіловича — солдата

САЛІЯ Ігоря Володимировича (посмертно) — солдата

СВІНЦІЦЬКОГО Віталія Казимировича — солдата

СЕМЕНЮКА Олексія Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

СЕРЕДУ Юрія Володимировича — молодшого сержанта

СКРИПНИКА Євгенія Володимировича — солдата

СКРИПНИКА Олега Григоровича — солдата

ТАРАСОВА Альберта Валерійовича (посмертно) — солдата

ТИШЕВСЬКОГО Тараса Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

УДОВИЧЕНКА Романа Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

ФЕЩУКА Тараса Анатолійовича — солдата

ФІЛІППОВУ Марію Ігорівну (посмертно) — сержанта

ХОРИКА Андрія Васильовича (посмертно) — солдата

ЦЕБУ Артема Олександровича — молодшого сержанта

ЧЕРНЯГА Михайла Михайловича — майстер-сержанта

ЧИРКА Артема Андрійовича — старшого сержанта

ШУЛІКУ Єріка Олександровича — солдата

ЩУКІНА Артура Юрійовича (посмертно) — сержанта

ЯРИНУ Романа Івановича (посмертно) — старшого солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

ІВАНОВА Юрія В’ячеславовича — полковника

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

ГУМЕННОГО Олега Михайловича — полковника

КОРНЯ Юрія Михайловича — майора

НАПОЛЬСЬКОГО Ігоря Івановича — полковника

ПУСАНА Анатолія Миколайовича — полковника

РЕШЕТНЯКА Олександра Володимировича — старшого солдата

ШИКОТУ Євгенія Івановича — полковника

ЩЕРБАТОГО Володимира Васильовича — солдата

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

БАКУМА Сергія Анатолійовича — старшого солдата

БАЛАГУРУ Володимира Лаврентійовича — головного сержанта

БЛІНДУЛА Олександра Олександровича — старшого солдата

БОНДАРЄВА Сергія Вікторовича — солдата

БОЦУЛУ Віталія Миколайовича — солдата

БРОДОВСЬКОГО Віктора Олексійовича — солдата

БУСАРОВА Дмитра Вікторовича — старшого солдата

ГЛАДИША Богдана Валентиновича — солдата

ГОРОДОКІНА Сергія Євгеновича — майора

ГОРЯЧКОВСЬКОГО Артема Святославовича — капітана

ДИГАЛА Дениса Миколайовича — старшого солдата

ДІРЯВКА Дмитра Ігоровича — старшого сержанта

ЗЕЛІНСЬКОГО Зеновія Тарасовича — солдата

ІЛЬЧИШИНА Романа Дмитровича — старшого солдата

ІСАЄВА Максима Павловича — штаб-сержанта

КАТРЕЧКА Сергія Васильовича — старшого лейтенанта

КИСЛОГО Артема Анатолійовича — солдата

КИСЛЯКОВА Сергія Олександровича — старшого солдата

КЛІЧУКА Олексія Михайловича — старшого солдата

КОБОЗОВА Ярослава Євгеновича — старшого солдата

КОЛОМІЙЦЯ Дмитра Олександровича — старшого солдата

КОСОЛАПА Максима Юрійовича — солдата

КУЛАКА Олексія Геннадійовича — молодшого сержанта

ЛІТКУ Владислава Валерійовича — солдата

ЛУК’ЯНЧИКОВА Сергія Олександровича — солдата

МАГЕРОВЦЯ Олександра Мар’яновича — солдата

МАРТЕНСА Едуарда Олександровича — старшого солдата

МАСЛОВА Антона Євгеновича — старшого солдата

МЕЛЬНИЧЕНКА Валерія Сергійовича — головного сержанта

МОЗАЛЬОВА Дениса Валерійовича — старшого солдата

МОІСЄЄВА Костянтина Даниловича — сержанта

МОРОЗОВА Володимира Едуардовича — старшого солдата

МУРАЯ Анатолія Олеговича — солдата

МУРИНА Володимира Васильовича — старшого лейтенанта

НІЦЕВИЧА Михайла Валерійовича — солдата

НОСАРЄВА Валентина Миколайовича — солдата

ОСИКУ Євгенія Івановича — сержанта

ОСПІЩЕВА Віктора Юрійовича — солдата

ПАНЧЕНКА Артура Володимировича — старшого солдата

ПЕТРОЧУКА Артема Миколайовича — солдата

ПИСАРЕВСЬКОГО Івана Миколайовича — старшого солдата

ПЛОШЕНКА Олександра Миколайовича — солдата

ПОВАРОВА Сергія Сергійовича — старшого солдата

ПУГАЧА Олексія Вікторовича — старшого сержанта

РОЯ Вадима Володимировича — солдата

РУКІНА Романа Миколайовича — старшого солдата

СІЛЮТІНА Гліба Сергійовича — солдата

СОКЕРКА Артема Анатолійовича — солдата

СОЛОДОВНИКА Олександра Сергійовича — старшого солдата

СТАРКОВА Юрія Віталійовича — старшого сержанта

СТОЛЗЕНКА Сергія Володимировича — сержанта

СУЛЯ Віталія Руслановича — солдата

ТЕЛЬНОВА Владислава Володимировича — старшого солдата

ТИМОШЕНКА Сергія Миколайовича — молодшого сержанта

УВАРОВА Артема Андрійовича — лейтенанта

ФЕЛЕНКА Сергія Васильовича — солдата

ХАРИТОНОВА Олександра Юрійовича — молодшого сержанта

ХВАЛЬКА Івана Михайловича — солдата

ХИЖНЯКА Олега Володимировича — солдата

ХОМ’ЯКА Вадима Ігоровича — капітана

ЧЕРНІКА Дмитра Григоровича — старшого солдата

ШАЛУНОВА Дмитра Володимировича — солдата

ШАПОВАЛОВА Сергія Сергійовича — старшого солдата

ШЕВЧЕНКА Дмитра Миколайовича — старшого лейтенанта

ШИБКУ Олексія Миколайовича — молодшого сержанта

ЩЕРБАКА Максима Сергійовича — молодшого сержанта

у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України:

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

ГОЛЕНИЦЬКУ Юлію Володимирівну — старшого сержанта

ХИЛЮКА Валерія Вікторовича — майора

ЯРИГУ Ярослава Олександровича — майора

Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня

СКУРСЬКОГО Віктора Ростиславовича — майстер-сержанта

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

ЗАХАРЧЕНКА Івана Олександровича — капітана

ІЛЬКОВА Тараса Валерійовича — капітана

КУЗЬМЕНКА Олександра Степановича — майстер-сержанта

ЛИСЕНКА Дмитра Вікторовича — майора.