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Росіяни закінчують визначати місця, де вдарять на Донбасі, - Міноборони

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ворог,враг,русня
Керівництво російської армії завершує визначення вигідних місць для завдання головних ударів на сході України.

Про це повідомив на брифінгу спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Керівництво російської армії завершує визначення вигідних місць для завдання головних ударів. Про це свідчать зокрема способи вогневого ураження, форма побудови бойових порядків, ешелонування військ противника, а також безперервні наступальні дії на окремих напрямках", - сказав Мотузяник.

За словами спікера, найбільша активність окупантів спостерігається в напрямку Ізюм-Барвінкове, в районі вузлової залізничної станції Попасна, в районі Сєверодонецького урбанізованого району поблизу Маріуполя, а також на ділянці дороги Запоріжжя-Донецьк.

Також читайте: Росія хоче встановити контроль над Донбасом та півднем України і отримати вихід до Придністров'я, де "утискають російськомовних", - в.о. командувача військ ЦВО РФ Міннекаєв

Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
    Ycu Keng @mr_YcuKeng

    Штаты разработали дрон "******* Ghost", специально для ВС Украины, который станет адом для русни... поставки начнутся в пакете помощи на $800 млн., на днях анонсированным Д.Байденом.... God Bless America!
    https://youtu.be/A86OrG8nlB8
  • Roman I 19915c5b
    Першими іх взнають кацапи 😁
  • дератизатор
    Как сказала бы моя бабушка - Велком ту де хел, червоножопi вибл@дки!...
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