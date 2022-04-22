Компанії зі списку Stop Bloody Energy почали виходити з російського бізнесу, - ДТЕК

Іноземні компанії, які потрапили до списку на сайті українського проєкту Stop Bloody Energy, почали виходити з російського бізнесу та припиняють співпрацю з Росією.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова, яка є одним з ініціаторів проєкту, інформує Цензор.НЕТ.

"Ряд корпорацій, які були опубліковані на сайті, де вказані компанії, які беруть участь у торгівлі енергоносіями та у виробництві енергоносіїв у Росії, це найбільші трейдери, найбільші технічні компанії, найбільші постачальники обладнання - йдуть з російського ринку", - повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

За його словами, Росія отримує близько 1 млрд доларів кожного дня завдяки торгівлі енергоресурсами, що дозволяє їй купувати та виробляти велику кількість воєнної техніки. Більшу частину доходів країна-агресор отримує завдяки продажу нафти.

"Тому я дуже сподіваюся, що шостий пакет санкцій включатиме заборону на купівлю нафти – це ключове. Я дуже сподіваюся, що наша ініціатива допоможе в цьому", - додав Сахарук.

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Нагадаємо, що нещодавно на сайті проєкту Stop Bloody Energy був розширений перелік іноземних компаній, які попри агресію Росії проти України продовжують працювати з російськими енергетичними компаніями.

В березні ДТЕК Ріната Ахметова та державні НАК "Нафтогаз України" і НЕК "Укренерго" запустили проєкт Stop Bloody Energy, у рамках якого вони закликають західні компанії припинити співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері.