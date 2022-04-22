Франція передасть Україні САУ Caesar і протитанкові ракети Milan, - Макрон

Франція поставить Україні партію протитанкових ракет Milan і самохідні артилерійські установки Caesar.

Про це сказав президент Франції Емманюель Макрон інтерв'ю Ouest-France, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

На питання про те, чи нарікають критики на недоліки в постачанні озброєнь Німеччиною та Францією, Макрон відповів, що позавчора говорив на цю тему з канцлером Олафом Шольцем.

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"Ми, як і раніше, поставляємо значну кількість обладнання, від Milan до Caesar, у тому числі кілька видів зброї. Я думаю, що ми повинні продовжувати йти цим шляхом. Але при цьому є червона лінія, яка полягає у тому, щоб не вступати у війну", - сказав він.

Досі Франція мовчала про зміст своїх військових поставок Україні. Що стосується ракет Milan, то раніше про можливість їх постачання говорили окремі французькі політики, а ось інформація про постачання САУ Caesar з'явилася вперше.

Ці самохідні установки можуть запускати 155 мм снаряди на відстані 40 кілометрів зі швидкістю від шести до восьми пострілів за хвилину. Обсяг цього постачання Макрон не уточнив. Відомо лише, що Франція хоче придбати 109 Caesar у 2025 році.

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За даними Ouest-France, 12 гармат буде вилучено з армійських запасів для передачі Україні.