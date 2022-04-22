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Туреччина готова організувати переговори РФ та України на рівні президентів, - Ердоган

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ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю знову заявив, що Анкара готова організувати проведення зустрічі глав РФ та України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Туреччина докладає зусиль для продовження стамбульського процесу між РФ та Україною і готова організувати діалог на рівні глав держав", - сказав Ердоган.

Він також висловив сподівання на зрушення в українсько-російських переговорах.

"Зрушення є. Проте вони далекі від бажаного. Сподіваємося на прогрес. Не втрачаємо надії", - цитує "Анадолу" слова турецького лідера.

Також читайте: Переговори Зеленського і Путіна готові провести в Єрусалимі, - посол Ізраїлю в РФ

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Paul Foxen
    гей Султане, як там спеціальні компанії для рабсіьских туристів? як там евакуація з Маруполя? всіх евакуював (крім турків)?
  • Йцу Кенг 07b0c614
    какие еще "переговоры"??? ВСУ примут только капитуляцию!
  • Aleks T c3834cab
    Турция организовывает сегодня компанию по перевозки рашистов
    на свои курорты. Им нужен мир ,за любую цену, что бы сохранить свой курортный бизнес. Он уже организовывал вывоз населения из Мариуполя-- ну, и что вышло ?. Многие хотят "наварить" на горе
    Украины.
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