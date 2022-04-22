Туреччина готова організувати переговори РФ та України на рівні президентів, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю знову заявив, що Анкара готова організувати проведення зустрічі глав РФ та України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Туреччина докладає зусиль для продовження стамбульського процесу між РФ та Україною і готова організувати діалог на рівні глав держав", - сказав Ердоган.

Він також висловив сподівання на зрушення в українсько-російських переговорах.

"Зрушення є. Проте вони далекі від бажаного. Сподіваємося на прогрес. Не втрачаємо надії", - цитує "Анадолу" слова турецького лідера.

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