Окупанти планують "мобілізацію" на Херсонщині й Запоріжжі. Чоловіків не випускають, - Міноборони
Про це розповів на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Для поповнення втрат в особовому складі російської армії здійснюється підготовка до так званої мобілізації в Херсонській і Запорізькій областях. Окупаційна влада блокує виїзд з окупованих територій місцевого населення, зокрема чоловіків призовного віку", - сказав він.
Речник Міноборони зазначив, що противник здійснює підготовку до проведення так званого референдуму щодо приєднання окупованих територій у Херсонській і Запорізькій областях до РФ.
"З цією метою триває активна інформаційна кампанія на підконтрольних територіях", - поінформував Мотузяник.
Крім того, він звернув увагу на те, що в Білгородській області Росії проводиться масовий забір крові в населення для потреб армії РФ.
"За інформацією української розвідки, в Білгородській області Росії проводиться масовий забір крові в населення для потреб російської армії", - сказав Мотузяник.