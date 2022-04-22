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Окупанти планують "мобілізацію" на Херсонщині й Запоріжжі. Чоловіків не випускають, - Міноборони

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Окупаційна влада блокує виїзд із окупованих територій в Херсонській та Запорізькій областях чоловіків призивного віку, бо збирається провести так звану "мобілізацію".

Про це розповів на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Для поповнення втрат в особовому складі російської армії здійснюється підготовка до так званої мобілізації в Херсонській і Запорізькій областях. Окупаційна влада блокує виїзд з окупованих територій місцевого населення, зокрема чоловіків призовного віку", - сказав він.

Дивіться: Мобілізовані з окупованих територій кажуть, що росіяни ставляться до них, як до рабів, та радо здаються в полон, - СБУ. ВIДЕО

Речник Міноборони зазначив, що противник здійснює підготовку до проведення так званого референдуму щодо приєднання окупованих територій у Херсонській і Запорізькій областях до РФ.

"З цією метою триває активна інформаційна кампанія на підконтрольних територіях", - поінформував Мотузяник.

Крім того, він звернув увагу на те, що в Білгородській області Росії проводиться масовий забір крові в населення для потреб армії РФ.

"За інформацією української розвідки, в Білгородській області Росії проводиться масовий забір крові в населення для потреб російської армії", - сказав Мотузяник.

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Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • pacerhard melina
    Если бы троянские ослы из зе-команды не разминировали подступы к Крымскому перешейку, сегодня Мариуполь выглядел как Харьков и Чернигов, а Мелитополь и Херсон до сих пор находились под контролем украинской власти.
  • ॐ Серж ॐ
    А видали б вчасно населенню зброю такого бардаку з півднем не було би.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Якби своєчасно створили тероборону, самооборону і видали зброю людям, то і окупанти не наважилися заходити в ті райони, а якби заходили, то отримали б супротив, бо більшість хлопців служили в армії і знають, що робити. Хтось більше злякався свого народу, чим окупанта і це факт. Ще хтось запевняв, що все під контролем, загрози немає і звав краще їхати на шашлики. А правдиві повідомлення розвідок США, Англії та інших країн назвали брехливими і прирівняли їх до пропаганди "скабєєвої". Залишилося відкритим питання - хто розмінував кримський перешейок?
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