Макрон не виключає наступних розмов з Путіним: "Якщо це може врятувати кілька життів або покращити ситуацію, треба це робити"

Президент Франції Емманюель Макрон не виключає наступних розмов з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це він сказав в ефірі France Inter, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я взагалі не виключаю, що знову поговорю з ним. Спочатку я поговорю з президентом Зеленським. Хоча б заради спроби отримати гуманітарний доступ до Маріуполя, доступ до медикаментів та виїзду громадян, я думаю, що ми не повинні здаватися", - сказав Макрон.

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За його словами, наш обов'язок продовжувати спроби розмовляти з ним. "І якщо це може врятувати кілька життів або спробувати покращити ситуацію, треба це робити", - додав президент.

Говорячи про позиції, з яких він вів перемовини з Путіним, Макрон зазначив, що вони завжди були прямі, вимогливі і прозорі. "Я ніколи не був на поступках чи компромісах, навіть з самого початку. Він зробив нам якісь гуманітарні жести на початку, але останніми тижнями - нічого", - підкреслив він.

Однак, на його переконання, Європа повинна бути за столом. "Ми не повинні опинитися в ситуації, коли в день припинення вогню на європейській землі, оскільки ми всі вирішили більше не розмовляти з президентом Путіним, переговорниками чи посередниками будуть президент Туреччини, президент Китаю чи інші", - сказав Макрон.