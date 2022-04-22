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Росія активізувала закидання в Україну диверсантів з членів ПВК, - Єнін

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блокпост
Росія активізувала закидання в Україну диверсантів, зокрема членів так званих приватних військових кампаній.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Єніна, фактично щодня службовці Нацполіції затримують осіб, щодо яких є обґрунтовані підозри вважати їх колаборантами або посібниками ворога. Зокрема, нещодавно на Дніпропетровщині затримано 4 можливих диверсантів.

"За наявною у нас інформацією, ворог активізував закидання потенційних диверсантів, у тому числі і з-поміж членів так званих приватних військових кампаній, на територію України з метою вчинення диверсій і терактів. Саме тому наголошую на потребі пильності і спостережливості", - сказав заступник міністра.

Водночас Єнін висловив сподівання, що пасхальні свята пройдуть максимально мирно і спокійно і вдасться уникнути можливих провокацій. За його словами, забезпечення громадської безпеки під час релігійних свят є одним із пріоритетних напрямків діяльності правоохоронців.

Також читайте: Окупанти готують диверсантів у невизнаному Придністров'ї для подальшого перекидання їх на території України, - Генштаб

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Бенина Мама
    Очень рекомендую (пока не поздно) прошмонать все подвалы и прочие закрома "церквей" гундяевского сатаната в Украине.
  • віктор федорович 31ee1569
    тока Зєлєнскаму нє гаварі...
  • Сергей Гусаченко 65a31d48
    И подвалы домов тоже прошманать.
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