Росія активізувала закидання в Україну диверсантів з членів ПВК, - Єнін
Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами Єніна, фактично щодня службовці Нацполіції затримують осіб, щодо яких є обґрунтовані підозри вважати їх колаборантами або посібниками ворога. Зокрема, нещодавно на Дніпропетровщині затримано 4 можливих диверсантів.
"За наявною у нас інформацією, ворог активізував закидання потенційних диверсантів, у тому числі і з-поміж членів так званих приватних військових кампаній, на територію України з метою вчинення диверсій і терактів. Саме тому наголошую на потребі пильності і спостережливості", - сказав заступник міністра.
Водночас Єнін висловив сподівання, що пасхальні свята пройдуть максимально мирно і спокійно і вдасться уникнути можливих провокацій. За його словами, забезпечення громадської безпеки під час релігійних свят є одним із пріоритетних напрямків діяльності правоохоронців.