Пресслужба Суркіса твердить, що він виїхав до Польщі на лікування і не порушував закон
Про це повідомляє пресслужба нардепа, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У перерві між пленарними засіданнями Верховної Ради на час Великодніх свят Григорій Суркіс виїхав автомобілем за межі України. Мета заздалегідь запланованої поїздки - лікування", - йдеться у коментарі.
У ньому уточнюється, що під час перетину кордону в народного депутата були його особисті речі, зокрема годинник, задекларований Суркісом, що відображено у відповідних реєстрах на сайті НАЗК.
"Після висловлених зауважень з боку представників Митної служби Григорій Суркіс передав годинник своїм помічникам, які залишилися в Україні. Сам народний депутат у встановленому законом порядку виїхав до Польщі", - підсумували в пресслужбі.
Раніше видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах повідомило, що Григорія Суркіса затримали на державному кордоні під час спроби залишити Україну й вивезти через "зелений коридор" 13 годинників без внесення їх до декларації.