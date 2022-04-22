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Пресслужба Суркіса твердить, що він виїхав до Польщі на лікування і не порушував закон

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суркис
Народний депутат України (раніше – фракція "Опозиційна платформа – За життя"), один із президентів ФК "Динамо", колишній віцепрезидент УЄФА Григорій Суркіс виїхав у встановленому законом порядку на лікування до Польщі.

Про це повідомляє пресслужба нардепа, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У перерві між пленарними засіданнями Верховної Ради на час Великодніх свят Григорій Суркіс виїхав автомобілем за межі України. Мета заздалегідь запланованої поїздки - лікування", - йдеться у коментарі.

У ньому уточнюється, що під час перетину кордону в народного депутата були його особисті речі, зокрема годинник, задекларований Суркісом, що відображено у відповідних реєстрах на сайті НАЗК.

Читайте: Нардепа ОПЗЖ Суркіса затримали на кордоні з 13 годинниками. Зараз вирішують, випускати чи ні, - ЗМІ. ФОТО

"Після висловлених зауважень з боку представників Митної служби Григорій Суркіс передав годинник своїм помічникам, які залишилися в Україні. Сам народний депутат у встановленому законом порядку виїхав до Польщі", - підсумували в пресслужбі.

Раніше видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах повідомило, що Григорія Суркіса затримали на державному кордоні під час спроби залишити Україну й вивезти через "зелений коридор" 13 годинників без внесення їх до декларації.

Також читайте: ДБР відкрило справу проти митників, які випустили за кордон Суркісів з мільйонами доларів

Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    А 13-ть годинників входили до курсу лікування,шоб нє прапустіть прійьом таблєтак...
  • Ksenia VB
    Напевно жахи війни стерли у памʼяті багатьох скандальні відвідини новоспеченим на той час Головою https://www.facebook.com/SecurSerUkraine?__cft__[0]=AZV24fEoeywrOx8JpvZmNMYRzz3TkFQwbYEMBH7A3mg7zZuSAc3scEUzS-1Hx5IKFflM9BJKIqAU44K4OVkVZnhVyQQfAop99ruiX85bRrtc3RtvSXcyaCArA4u4pJDxrk30xD-sVC9bslddyrLnDe3R&__tn__=-]K-R Служба безпеки України дня народження одного із символів української корупції, соратника Медведчука та члена фракції ОПЖЗ Григорія Суркіса.

    На жаль, війна та ріки крові не змінили теплі взаємини власника київського "Динамо" та очільника української спецслужби.

    Після мого публічного звернення до Президента України Володимир Зеленський з ініціативою націоналізувати маєтки братів Суркісів до мене прийшла знайомитись їхня охорона. Точніше охорона їхніх маєтків. Чудові бійці https://www.facebook.com/ngo.cpd.alfa/?__cft__[0]=AZV24fEoeywrOx8JpvZmNMYRzz3TkFQwbYEMBH7A3mg7zZuSAc3scEUzS-1Hx5IKFflM9BJKIqAU44K4OVkVZnhVyQQfAop99ruiX85bRrtc3RtvSXcyaCArA4u4pJDxrk30xD-sVC9bslddyrLnDe3R&__tn__=kK-R ЦСО "А" СБУ (в народі - спецпідрозділ "Альфа") у чудовій формі. З чудовими стволами, які досі не може отримати батальйон спецпризначення, який очолює мій друг "Туман".
    Джерело:
  • Бенина Мама
    Прикид не соответствует.
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