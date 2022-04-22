Війна в Україні може тривати до кінця 2023 року, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що війна в Україні може тривати до кінця 2023 року.

Про це він заявив під час пресконференція в Нью-Делі, де його запитали, чи погоджується він з тезою, що Росія бомбитиме українські міста до кінця наступного року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

Прем'єр Британії пояснив, що російська верхівка на чолі з Владіміром Путіним не може відступити зараз, тому що там усвідомлюють свій повний провал. Також Джонсон зазначив, що армія РФ має кількісну перевагу. Тому він вважає, що росіяни продовжать працювати далі з допомогою своєї тактики, яка полягає в знищенні артилерією.

"Росіяни не зможуть здолати дух до свободи українців, яким не було співвідношення військових засобів у сторін", - переконує Джонсон.

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