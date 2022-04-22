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Війна в Україні може тривати до кінця 2023 року, - Джонсон

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що війна в Україні може тривати до кінця 2023 року.

Про це він заявив під час пресконференція в Нью-Делі, де його запитали, чи погоджується він з тезою, що Росія бомбитиме українські міста до кінця наступного року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

Прем'єр Британії пояснив, що російська верхівка на чолі з Владіміром Путіним не може відступити зараз, тому що там усвідомлюють свій повний провал. Також Джонсон зазначив, що армія РФ має кількісну перевагу. Тому він вважає, що росіяни продовжать працювати далі з допомогою своєї тактики, яка полягає в знищенні артилерією.

"Росіяни не зможуть здолати дух до свободи українців, яким не було співвідношення військових засобів у сторін", - переконує Джонсон.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Ratibor Swet
    Системе Коломойского, победа в войне не нужна. Нужен замороженный конфликт.
    Не поменяется Система -- не будет полноценного наступления и разгромной военной победы.
  • Сергей Гусаченко 65a31d48
    Потому что Президент Украины избирается сроком на 5 лет и, пока этот зеленый дрыстун со своей шоблой не уйдет под суд, война будет продолжаться. Как это ни парадоксально, но зеленая власть Украины единственная надежда бункерфюрера избежать международного трибунала. При приговоре которого даже в 10 лет это лысое ЧМО на каблуках не доживет до освобождения.
  • Мобильный крематорий
    Ну так хрюссия длинная. Пока до владивостока дойдешь.
    А если серьезно, то такие долгие сроки прогнозируются потому, что предполагают ведение боевых действий в Крыму. То есть Украина будет освобождать все свои территории.
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