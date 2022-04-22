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Росіяни обстрілюють "Азовсталь" "Градами" і одночасно пропонують "зелений коридор", - Андрющенко

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азовсталь
Окупанти хотіли перетворити "зелений коридор" для евакуації з "Азовсталі" у Маріуполі на "коридор смерті".

Про це пише у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росіяни з ранку почали обстріл території Азовсталі з РСЗО "Град". Одночасно запропонувавши "зелений коридор". Звісно, пропаганда обирає шлях замовчування перебування понад 1000 цивільних, яких в першу чергу обстрілюють", - написав він.

Андрющенко зазначив, що окупанти самі фіксують свої злочини.

"Зелений коридор росіян - коридор смерті", - додав він.

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Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Мобильный крематорий
    Кацапы это не люди. Тот, кто слушает их гнилые речи обречен на страдания и смерть. Не существует хороших кацапов. Если кацап полезен Украине, то он лишь отодвигает свою очередь на уничтожение. Нулевая толерантность к кацапам. Это вопрос выживания. Пожалеть кацапа равносильно убийству невинного человека. Кацапам только смерть.
  • Ksenia VB
    Хочуть убити у коридорі.
  • аспм мпри
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