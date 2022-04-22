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У Житомирі 9 травня приберуть з постаменту на площі радянський танк

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житомир,танк
Радянському танку, встановленому у 1965-му році, більше не місце на центральній площі Житомира.

Про це заявив мер міста Сергій Сухомлін, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, танк символічно приберуть 9 травня.

Тепер площа стане площею Перемоги України у війні над Росією, а Радянському танку на ній вже не місце.

"На 9 травня ми будемо переносити танк з площі Перемоги. Потім ми цю площу відреконструюємо і зробимо дійсно площею вже нашої Перемоги. Перемоги в цій війні над Росією", - сказав Сухомлин.

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"Танк-переможець", як його називають житомиряни, встановили напередодні 9 травня 1965 року на честь 20-річчя Перемоги над німецькими військами у Другій світовій війні та звільнення Житомира від окупації.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Ratibor Swet
    В нормальных странах, как правило, все военные символы, памятники и мемориалы вынесены за пределы жилой и центральной зоны городов.
    Война -- это горе и кладбище! Чем бы она не закончилась...
  • Антип61
    Троляки в Естонії
  • jklpqrs
    Залиште символізм психам на кшталт путіна. Прибирайте негайно. І все інше, що пов'язане з расієй та совком.
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