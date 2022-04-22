У Житомирі 9 травня приберуть з постаменту на площі радянський танк
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Радянському танку, встановленому у 1965-му році, більше не місце на центральній площі Житомира.
Про це заявив мер міста Сергій Сухомлін, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, танк символічно приберуть 9 травня.
Тепер площа стане площею Перемоги України у війні над Росією, а Радянському танку на ній вже не місце.
"На 9 травня ми будемо переносити танк з площі Перемоги. Потім ми цю площу відреконструюємо і зробимо дійсно площею вже нашої Перемоги. Перемоги в цій війні над Росією", - сказав Сухомлин.
"Танк-переможець", як його називають житомиряни, встановили напередодні 9 травня 1965 року на честь 20-річчя Перемоги над німецькими військами у Другій світовій війні та звільнення Житомира від окупації.