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Байден пообіцяв Фінляндії та Швеції захист від агресії до вступу в НАТО

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Сполучені Штати пообіцяли стримати потенційну агресію щодо Фінляндії та Швеції під час розгляду заявок обох держав на приєднання до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Білого дому.

Американський президент Джо Байден гаряче підтримав фінську та шведську заявки на вступ у НАТО. Він також запропонував обом державам захист США на випадок агресії до набуття членства.

"Поки їхні заявки на вступ до НАТО розглядаються, Сполучені Штати працюватимуть з Фінляндією і Швецією для збереження пильності щодо будь-яких загроз нашій спільній безпеці, а також щоб стримувати та протистояти агресії чи загрозі агресії", – заявив Байден.

Він додав, що з нетерпінням чекає на зустріч із лідерами обох країн – фінським президентом Нііністе та шведською прем'єр-міністеркою Андерссон. Візит заплановано на 19 травня.

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"НАТО гарантує безпеку мільярда людей у Європі та Північній Америці, об'єднаних нашою спільною відданістю демократичним принципам і нашим поглядам на мир і процвітання у Європі та по всій планеті. Моя відданість НАТО і статті 5 (напад на будь-яку з держав-членів альянсу розглядається як напад на них усіх – ред.) є залізобетонною", – додав президент США.

Як повідомлялося, Росія вкотре пригрозила Фінляндії наслідками за вступ до НАТО.

Автор: Христина Бедрик

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Спробуйте перехреститися, коли ввижається.
    Нам допомагають, та ще й безкоштовно. Виховані люди дякують, а не підозрюють.
    Не закрите небо, питання не до НАТО. Це 3 роки нічогонероблення для ППО і захисту держави.
  • Джон Зойдберг #328773
    Бо то шведи і фіни, а тут - ми. З корупцією, продажними суддями, російськими шпигунами, клоунами і бєньою, за яким полює ФБР. Віддай штатам бєню - і ніштяків норм приїде, але то ж ніззя)

    Моє бачення - НАТО таки вступить у війну, але у певний момент, щоб поставити крапку, припинити подальші військові дії і закріпити статус-кво, виступивши такими собі "миротворцями", які дали навіженому алкашу останнього копняка під сраку і повісили замок на хвіртку. А поки усе залежить від нас - як швидко і як близько до кордонів ми зможемо відтіснити русню.
  • Paul Foxen
    Всі все розуміють прекрасно, війна йде, воювати за нас ніхто не буде, самі відіб'ємося, тоді може візмуть. а гарантії дають країнам, щоб ще й на них не напали... не розумію як це відрізняється від нашої війни, ворог то й же самий, але воювати за них будутЬ,а за нас ні... хоча й розумію, але не розумію... якось мутно... якщо США і Британія готові воювати за фінів і шведів. ПРОТИ РОСІЇ, чому б їм просто зараз не воювати про расії
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