У НАТО допускають, що Україна здатна повернути Донбас і Крим військовим шляхом, - CNN

У Північноатлантичному Альянсі допускають, що Україна здатна повернути Донбас і Крим, якщо продовжить теперішню боротьбу.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це заявив CNN у середу військовий представник НАТО, який володіє розвідданими.

За словами чиновника, нинішнє обговорення в НАТО полягає в тому, що імпульс суттєво змістився на користь України. У колах НАТО зараз обговорюють, чи може Київ повернути Крим і території Донбасу, захоплені Росією у 2014 році.

"Я думаю, що вони могли б (відвоювати Крим та Донбас), так. Не зараз, не скоро, але якщо вони зможуть продовжувати боротьбу, я так думаю", - сказав чиновник.

Водночас, він висловив сумнів, чи повинна Україна насправді боротися за повернення своєї території, маючи на увазі можливу негативну реакцію місцевого населення із деяких із цих районів.

Крім того, він зазначив, що у НАТО найближчими тижнями не очікують великих успіхів на полі бою ні для України, ні для Росії.

"Я думаю, що на якийсь час ситуація не буде рухатись", - сказав чиновник.

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