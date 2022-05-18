За добу 18 травня українські військові на Донбасі відбили 16 атак ворога, знищено 8 танків, 17 одиниць бронетехніки, 1 літак, - штаб УОС

Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу УОС.

У повідомленні зазначається: "Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли 46 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 68 цивільних об’єктів з них: 43 житлові будинки, 2 школи, будівельний ліцей, дитячий садок, швейну фабрику, залізничну станцію, будинок культури, котельню, електричну підстанцію тощо. В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 15 мирних мешканців (серед них дві родини з неповнолітніми дітьми), 7 отримали поранення.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 16 атак ворога. Ще на двох локаціях тривають бої.

Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 8 танків; 17 одиниць бойової броньованої техніки; 4 спеціальні броньовані автомобілі; 6 одиниць автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34".

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку доби на Донбасі відбито 12 атак ворога, знищено 19 одиниць техніки окупантів і 10 повітряних цілей, - пресцентр ОС