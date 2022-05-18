Країни G7 готують пакет економічної підтримки України на $15 мільярдів, - The Washington Post

Країни Великої сімки (G7) готують новий масштабний пакет економічної допомоги Україні з метою компенсації збитків від російського вторгнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Світові лідери обговорювали надання допомоги українцям у розмірі $15 мільярдів для компенсації фінансових втрат, спричинених війною", - повідомило американське видання The Washington Post із посиланням на двох чиновників, обізнаних із планами G7

Остаточні деталі рішення опрацьовуються, зазначили джерела.

За оцінками українського уряду, дефіцит бюджету України становить близько $5 мільярдів упродовж кожного місяця війни.

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Планується, що допомога G7 піде на забезпечення бюджетного дефіциту України упродовж періоду за три місяці. Це вважається короткостроковою економічною допомогою, тож світові лідери вже сигналізували, що може знадобитися набагато більший довгостроковий пакет для економічного відновлення України.