Окупанти заявили про намір продавати Україні електроенергію із захопленої Запорізької АЕС

Віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін, який побував на окупованій території, запропонував Україні купувати електроенергію Запорізької АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем загарбників РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський "Интерфакс"

"Якщо Україна буде готова приймати та оплачувати, значить працюватиме для них. Не прийматиме, працюватиме на Росію. Атомна електроенергія одна з найдешевших видів, абсолютно конкурентоспроможна. Запитань, куди продати електроенергію, не буде", - заявив Хуснуллін сказав після відвідин окупованого Мелітополя.

Він також заявив, що Запорізька АЕС "працюватиме, всі робочі місця збережені".

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