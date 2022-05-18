Правоохоронці викрили вже 88 російських ДРГ, - Єнін

На території України від початку повномасштабного вторгнення Росії викрито 88 диверсійно-розвідувальних груп.

Про це в телеефірі заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, передає Цензор.НЕТ із посиланям на Укрінформ.

"Всього за період війни на території держави викрито 88 диверсійно-розвідувальних груп. Затримано близько 800 осіб, причетних до диверсійної діяльності. Майже всіх ми передали до СБУ", - сказав Єнін.

Він зазначив, що за останні два тижні правоохоронці викрили одну диверсійно-розвідувальну групу, затримані 43 особи, причетні до диверсійної діяльності.

У цьому зв'язку Єнін закликав громадян залишатися пильними і "не тішити себе ілюзією спокою у тих місцях, де ніби здається спокійно".

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