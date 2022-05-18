Комітет Сенату США підтримав кандидатуру Брінк на пост посла Штатів в Україні

Комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив кандидатуру Бріджит Брінк на пост посла США в Україні/

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Комітет Сенату США з міжнародних відносин підтримав кандидатуру Бріджит Брінк на пост посла в Україні, відправивши потужне послання: підтримка США України продовжує зростати", - йдеться в повідомленні.

Тепер її кандидатуру має затвердити Сенат у повному складі найближчими днями.

Бріджит Брінк є співробітником держдепу США з 1996 року, з 2019 року вона була послом США у Словаччині.

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