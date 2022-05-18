Зеленський про лазерну зброю РФ: В нацистській Німеччині також вигадували "чудо-зброю"

Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про використання Росією лазерної зброї.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні один із представників РФ повідомив про те, що окупанти нібито почали використовувати в Україні комплекси лазерної зброї. Нібито для економії ракет. ... Що ж, у пропаганди нацистської Німеччини був такий термін "вундерваффе". Чудо зброя. Чим ясніше ставало, що у них немає шансів у війні, тим більше було пропагандистських розмов про дивовижну зброю, яка буде нібито такою потужною, що забезпечить перелом у війні.

І ось бачимо, що на третьому місяці повномасштабної війни Росія пробує знайти свою "вундерваффе". Нібито лазерну. Це все точно свідчить про повний провал вторгнення.

Але знов-таки і про те свідчить, що вони бояться визнати, що на найвищому державному і військовому рівні в Росії допущені катастрофічні помилки. Тож, будуть придумувати ще не одне "вундерваффе", поки Збройні Сили України і усі наші захисники і захисниці покроково звільнятимуть нашу землю", - зазначив президент.

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