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Російські окупанти годину обстрілювали з мінометів Шосткинський район Сумщини, - МВС

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Найтриваліший мінометний обстріл Сумщини 18 травня тривав близько години.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Фейсбуці МВС України.

"Найтриваліший обстріл тривав близько години. Його росіяни вели з мінометів з боку села Зернове (росія - ред.) по території поблизу одного з прикордонних населених пунктів Шосткинського району Сумщини", - йдеться в повідомленні.

Ворог застосовував крупнокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети, ствольну та реактивну артилерію.

"Внаслідок обстрілів втрат серед особового складу немає", - додали у МВС.

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Російські окупанти годину обстрілювали з мінометів Шосткинський район Сумщини, - МВС 01

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Олександр Карін
    І знову без відповіді. Мінометів у нас, мабуть, також немає? Чи по території Лаптєстану ніззя? Те, що "втрат серед особового складу немає", мабуть, варто розцінювати як перемогу? Хоча нещодавно вже повідомляли про загибель одного сумського прикордонника. Невже не можна підігнати до Сумського кордону хоча б 3-4 "Гради" і в'їбати по території Мордору у відповідь? Чи знову стара мантра про "надо просто пєрєстать стрєлять"? Так, з зеленими гнидами на чолі країни переможемо аж бігом.
  • Urs
    ответ нужно положить точно по БМ-21 или по минометному расчету через 30 секунд после "выхода". Для этого надо знать координаты, а не ********* в зерновский детский сад или школу, что бы кацапы таскали эту предлагаемую вами ***** по всем оонам и тыкали сочуствующим гуттеришам в нос.
    А все 1Л220УК, которые для ВСУ и ДПСУ должен был изготовить НВК"Іскра" благополучно за два года закатаны под юзикову щебёнку и политы сверху гудроном от пюрера.
    У нас еще очень долго на границе не будет радаров, потому что все AN/TPQ на фронтах, и все те что Британия нам передала вчера - тоже все уехали на новые южные фронта, которых могло бы не быть, если бы некоторые не "устали от войны", и им не захотелось "перестать стрелять", шоб они подавились своим асфальтом запивая его белорусским гудроном!!
    А надо было ДОЗы не саботировать два года подряд, и включать в них украинские контрбатарейные РЛС, а также озаботиться разработкой переносных контрбатарейных радаров, а не заботиться о роялти от трансляции "Сватов", которые капают и по сей день, а показы этого зеленого говна вы можете и сегодня увидеть в телепрограммах Воронежа и Липецка.

    Короче, управление страной - это, *****, не с шаурмой по фонтанам прыгать и журнашлюх с руки мясом кормить... Это строительство армии, первая забота Верховного Главнокомандующего. А пока придётся терпеть трансграничные обстрелы всем мелким говном из ближней приграничной зоны кацапии. Терпеть, и к сожалению, хоронить...

    Всё имеет свою цену. Даже "прикол" в избирательной кабинке. И сейчас мы все платим цену за этот прикол. Даже те, кто не прикалывался.
    Вот такая *****, малята.
  • Олександр Карін
    Яку відповідь? Відповідь по ворожому розрахунку "Граду" чи ворожому гелікоптеру. Чи це завдання з розряду фантастики? Кацапня обстрілює наші прикордонні блокпости з мінометів і "Градів". Іноді залітають авіацією. Збивати гвинтокрили нам, мабуть, теж нічим? Чи вся зброя повально на сході і півдні, а північні і північно-східні рубежі мають оборонятись самими лише автоматами? Не треба пороти подібну *****.
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