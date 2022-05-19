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Всі, хто перебувають під тимчасовою окупацією, мають знати, що Україна повернеться, - Зеленський

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повернеться в усі українські міста, що перебувають під тимчасовою російською окупацією.

Про це він сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь і всі-всі наші міста і громади, які перебувають під окупацією, – під тимчасовою окупацією, – мають знати, що Україна повернеться.

Про те, що наша держава нікого не кидає і повертає те, що належить Україні по праву, говорив сьогодні у зверненні до Дня вшанування памʼяті жертв депортації кримськотатарського народу. Ми памʼятаємо про Крим. І ми ніколи не забудемо ані 1944-й рік – геноцид, який влаштувала кримським татарам радянська влада. Ані 2014-й рік – другу хвилю знищення усього вільного на півострові Крим".

Президент підкреслив, що відповідь на питання, скільки часу триватиме війна, може дати лише реальна ситуація на полі бою.

"Намагаємось якнайшвидше. Це точно. Ми зобовʼязані прогнати окупантів і гарантувати Україні реальну безпеку", - наголосив він.

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"Саме тому підписав укази про продовження правового режиму воєнного стану і строку загальної мобілізації. Сподіваюсь, що Верховна Рада України найближчим часом підтримає це рішення. У нашої армії і всіх, хто захищає державу, мають бути усі юридичні інструменти, щоб діяти спокійно", - пояснив Зеленський.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • oleg1966
  • Night Hunter #515832
    Зеленському треба менше 3.14здіти і більше робити. Про розмінування перешийку вже казати не буду. 101 раз казати не має сенсу про Дерьмака та Верещучку. Але навіть якщо так то злочинне розмінування перешийку ще не привід був кидати південь та відводити армію аж до Запоріжжя та Миколаїва кинувши Мелітополь та Херсон. За це дехто з командування повинен був відповісти за законами воєнного часу, а він Героя Україна та орден з хрестом отримав. Незважаючи на все це Херсон можна було звільнити вже давно і західна зброя для цього не потрібна. Просто треба розбити Антонівський міст, який все одно орки відступаючи підірвуть. Тому нема сенсу його берегти. Якщо хтось в Генштабі не здатний спланувати цю операцію то можна і замінити, бо священних корів існувати не повинно. Так само як і коней на переправі міняти можна і треба. Особливо якщо запрягли замість коней вислюків.
  • Вячеслав #508718
    просто трепло и балабол - тошнит от его пустых обещаний
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