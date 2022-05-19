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Парк "Московський сад" перейменували у Ризі

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рига,латвія
Ризька дума вирішила перейменувати Московський сад на Латгальський парк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Декілька товариств запропонували змінити назву парку. Самоврядування звернулося за допомогою з можливим перейменуванням місця до Центру державної мови та Міністерства закордонних справ, які підтримали законопроєкт. Питання було розглянуто і в Раді пам'яток Ризької думи, яка також підтримала цю ідею.

Московський сад – парк у Ризі, розташований на розі вулиць Маскавас та Балву. Парк був заснований наприкінці 30-х років минулого століття і спочатку був відомий як Латгальський сад. З початком радянської окупації парк був перейменований, як і вулиця Латгалес – вона змінила назву на вулицю Маскавас.

У зв'язку з розв'язаною Росією війною проти України у багатьох латвійських самоврядуваннях ухвалюють рішення про зміну назв вулиць та об'єктів, пов'язаних із Росією та СРСР.

Також читайте: У Ризі вулицю з посольством РФ назвали Незалежності України

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Evgeniy Tube
    деруссификация проходит успешно
  • Don Bessam #359417
    я уж подумал в мацковсий зад...
  • Sergii Naushenko
    Латгалія - це регіон на сході Латвії.
    До речі, на честь цього регіону вже названо один об'єкт в , вельми контраверсійний. Це - блошиний ринок "латгальчик" в районі центрального залізничного вокзалу Ригт
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