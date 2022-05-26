Кіссинджер говорить, що нібито треба віддати Росії шматок України, але зараз не 1938 рік, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський відповів ексдержсекретарю США Генрі Кіссинджеру на його пропозицію віддати частину територій Росії взамін на припинення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у вечірньому відеозверненні 25 травня.

"Пан Кіссинджер говорить, що нібито треба віддати Росії шматок України. Щоб нібито не було відчуження Росії від Європи. Таке враження, що в пана Кіссинджера на календарі не 2022 рік, а 1938-й, і він думав, що говорить з аудиторією не в Давосі, а в тодішньому Мюнхені.

До речі, в реальному 1938 році, коли родина пана Кіссинджера рятувалася з нацистської Німеччини, йому було 15 років, і він все чудово розумів. І від нього тоді не чули, що треба нібито адаптуватися до нацистів замість того, щоб рятуватися від них чи боротися з ними", - наголосив глава держави.

Також президент зазначив, що почали з'являтися й "симптоматичні редакційні статті" в деяких західних ЗМІ про те, що нібито Україна повинна прийняти так звані важкі компроміси, віддавши територію в обмін на мир.

"Можливо, у New York Times у 1938 році теж писали щось подібне. Але зараз, нагадую, все ж 2022 рік. І за всіма цими геополітичними міркуваннями тих, хто радить Україні щось віддати Росії, "великі геополітики" завжди не хочуть бачити звичайних людей. Звичайних українців. Мільйони тих, хто, власне, й живе на території, яку вони пропонують обміняти на ілюзію миру. Треба завжди бачити людей. І пам'ятати, що цінності – це не просто слово", - підсумував Зеленський.

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