Google відключить частину російських провайдерів від своїх серверів, – ЗМІ

Російські інтернет-провайдери почали отримувати від Google повідомлення про розірвання договорів на обслуговування частини своїх серверів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Економічна правда з посиланням на РБК.

Так, ідеться про відключення від серверів Google Global Cache, які використовуються для зниження навантаження на магістральні мережі та збільшення швидкості доступу до сервісів Google, зокрема YouTube.

За даними видання, повідомлення про розірвання договорів вже отримали кілька компаній, у тому числі оренбурзький провайдер "Радиосвязь", який працює під брендом "Фокус лайф". Лист про зупинення роботи серверів туди направила компанія Raiden Unlimited Company (ірландська "дочка" Google), пояснивши рішення "змінами правової практики".

Аналогічне повідомлення отримав і провайдер "МФТІ Телеком". Представник компанії розповів РБК, що це може бути пов'язане з тим, що інститут перебуває у санкційному переліку.

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При цьому в МТС і "Ростелекомі" заявили виданню, що "не спостерігають відключень".

А представники компанії "ВимпелКом", до якої входить бренд "Білайн", а також "Т2 РТК Холдингу" (Tele2) та "Ер-Телеком Холдингу" відмовилися від коментарів.