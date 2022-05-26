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Країни НАТО домовилися не постачати в Україну деяке озброєння, щоб не розлютити РФ, - ЗМІ

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нато
Між країнами НАТО є неформальні домовленості щодо утримання від постачання в Україну деяких видів озброєння.

Про це пише з посиланням на джерела німецьке видання ZEIT ONLINE, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За даними цього ЗМІ, в НАТО існує побоювання, що РФ може офіційно розцінити поставки західних бойових танків і бойових літаків як вступ у війну і вжити військових заходів у відповідь. Системи озброєння цього типу в Україну поки що не постачалися.

За інформацією парламентської групи Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), про цю неформальну домовленість знають у Берліні

"Комітет з оборони був повністю проінформований про це в середині травня", – сказав прессекретар з оборонної політики парламентської групи СДПН Вольфганг Гельміх.

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За словами представника НАТО, всі рішення про постачання, зрештою, є справою окремих країн-членів. Поки що вони дотримувалися неформальних домовленостей, у тому числі через побоювання, що вони не отримають повної підтримки своїх партнерів з альянсу в разі нападу Росії.

З цієї причини Польща, наприклад, понад два місяці тому утрималася від постачання в Україну радянських винищувачів МіГ-29, зазначає агентство.

Головнокомандувач збройних сил США в Європі Тод Деніел Волтерс ще в березні заявив, що постачання МіГ-29 є "сценарієм високого ризику", оскільки можуть бути неправильно розціненими Москвою і призвести до ескалації між Росією та НАТО.

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Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Власов Сергей #321358
    https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZUVpP-BgZEshjYUO9ebl3AIK0Jd8xloDf5E5URCV9tBTbcP0WBT7f6GwSsNHhYLP6PD6pPLPWGqsSzyPxEbxk_rgbXLAZZck64X3XjAqEYY84gxTZMFOCQDiI1u4kDIxOE&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

    https://www.facebook.com/borislav.bereza 1 ч ·

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал российского диктатора Владимира Путина начать переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и немедленно вывести войска из Украины, пишет DW. Ведь из-за того, что Россия блокирует в украинских портах экспорт миллионов тонн зерна, мировые цены на него резко выросли.

    "Многим регионам мира в ближайшие месяцы грозят голод и смерть, особенно в Восточной и Южной Африке", - отметил Штайнмайер.

    И все? Будут и дальше лишь громкие увещевания Путлера, который сейчас фактически шантажирует весь мир и начал третью мировую войну, но в гибридном стиле? Да, Путин готов уморить голодом сотни миллионов людей по всему миру. Да, он создает энергетический кризис и это тоже его оружие. И у цивилизованного мира есть выбор - либо соглашаться и дальше оставаться жертвами шантажа Путина, либо врезать этому новоявленному Гитлеру. Наотмашь. Как? Для начала деблокировать наши порты. Силы и возможности у коллективного Запада есть. Осталось проявить политическую волю. А с уровнем мощи России уже всё всем понятно. Особенно после того, как "вторая армия мира" взяла Киев за 3 дня. Теперь генералы РФ думают не о том, как они будут завоевывать Варшаву, Лондон и Берлин, а о том, чем бы им взять Бахмут, Светлодарск и Лисичанск, но при этом не отгребсти так же, как на реке Северный Донец недавно. А Запад уже увидел чего стоит та самая хваленная военная мощь РФ. Поэтому необходима просто политическая воля и реальное желание поставить ботексную кремлядь на место, а не пытаться дать ему возможность сохранить лицо.

    И чем дольше коллективный Запад тянет с принятием такого решения - тем больше будет цена, которую в итоге мир заплатит за усмирение Путина и его толпы одичалых. Время летит. И цена растёт каждый день. Не только цена на зерно, газ и бензин, но и цена, которую платит Украина жизнями своих сыновей и дочерей за возможность сдерживать войска беснующегося ботексного подонка. И

    чем скорее к коллективному Западу придёт понимание абсолютной безальтернативности таких действий против путинского режима, тем больше жизней во всем мире удастся сохранить.
  • Харьков Сумской
    Бздуны.

    Эрдоган поставил эффективные Байрактары и срать на пуйло хотел.
  • A San
    Як казали ізраїльтяни "Військову справу можна мати лише з США "
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