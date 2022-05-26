Країни НАТО домовилися не постачати в Україну деяке озброєння, щоб не розлютити РФ, - ЗМІ

Між країнами НАТО є неформальні домовленості щодо утримання від постачання в Україну деяких видів озброєння.

Про це пише з посиланням на джерела німецьке видання ZEIT ONLINE, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За даними цього ЗМІ, в НАТО існує побоювання, що РФ може офіційно розцінити поставки західних бойових танків і бойових літаків як вступ у війну і вжити військових заходів у відповідь. Системи озброєння цього типу в Україну поки що не постачалися.

За інформацією парламентської групи Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), про цю неформальну домовленість знають у Берліні

"Комітет з оборони був повністю проінформований про це в середині травня", – сказав прессекретар з оборонної політики парламентської групи СДПН Вольфганг Гельміх.

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За словами представника НАТО, всі рішення про постачання, зрештою, є справою окремих країн-членів. Поки що вони дотримувалися неформальних домовленостей, у тому числі через побоювання, що вони не отримають повної підтримки своїх партнерів з альянсу в разі нападу Росії.

З цієї причини Польща, наприклад, понад два місяці тому утрималася від постачання в Україну радянських винищувачів МіГ-29, зазначає агентство.

Головнокомандувач збройних сил США в Європі Тод Деніел Волтерс ще в березні заявив, що постачання МіГ-29 є "сценарієм високого ризику", оскільки можуть бути неправильно розціненими Москвою і призвести до ескалації між Росією та НАТО.

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