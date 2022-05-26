США засудили роздавання паспортів РФ на окупованих територіях

Держдепартамент США засудив спрощену процедуру отримання російського громадянства для жителів Херсонської та Запорізької областей. Там вважають такий крок спробою підкорити народ України.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське".

"Ми бачили, як російські сили насильно вивозили людей з окупованої території. Ми бачили, як російські війська перевозили українців до так званих фільтраційних таборів. Ми бачили намагання російських військ в інші способи підкорити український народ на цих територіях", — сказав він.

Тож Сполучені Штати відкидають і спробу росії підкорити українців за допомогою видавання російських паспортів: "Це лише слабко замаскований крок, який є частиною намагань росії підпорядкувати народ України, силоміць нав’язати свою волю".

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Речник Держдепартаменту порівняв нинішні дії росіян із попередніми спробами провести фейкові референдуми, які мали б підтвердити "легітимність російського правління".