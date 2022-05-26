США засудили роздавання паспортів РФ на окупованих територіях
Про це на брифінгу заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське".
"Ми бачили, як російські сили насильно вивозили людей з окупованої території. Ми бачили, як російські війська перевозили українців до так званих фільтраційних таборів. Ми бачили намагання російських військ в інші способи підкорити український народ на цих територіях", — сказав він.
Тож Сполучені Штати відкидають і спробу росії підкорити українців за допомогою видавання російських паспортів: "Це лише слабко замаскований крок, який є частиною намагань росії підпорядкувати народ України, силоміць нав’язати свою волю".
Речник Держдепартаменту порівняв нинішні дії росіян із попередніми спробами провести фейкові референдуми, які мали б підтвердити "легітимність російського правління".