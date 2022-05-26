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"Путін серйозно веде мирні переговори лише тоді, коли розуміє, що йому не вдалося прорвати українську оборону", - Шольц

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путін
Путін не зможе виграти війну в Україні. Він уже провалив свої стратегічні цілі.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час заключного дня міжнародного економічного форуму в Давосі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, російська агресія не може толеруватися.

"Нам потрібно дати Путіну зрозуміти, що він не може диктувати мир, що Україна його не прийме. Путін серйозно веде переговори про мир лише тоді, коли розуміє, що йому не вдалося прорвати українську оборону", - наголосив Шольц.

Також читайте: Шольц заявив, що не розуміє країни, які підтримують Росію: "Це неприйнятно"

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • noct gok
    Зверніть увагу як ці паскуди кажуть про оборону, але нічого не кажуть про повернення территорій, 100% ці гадини спробують примусити Україну відати Россії территорії. Україні варто вже навчитися жорстоко присікати подібні вислови.
  • Тетяна Тать
    класний чувак Шольц, гарні речі каже
    тільки зброю до України обіцяє а не передає

    такі ви всі класні - Італія, Німеччина, Франція

    Бучу собі в хату не хочете закликати, а?
    у який небудь пригород Парижу Берліну або Риму?
    раша ж може повторити, нє?

    бо правильні слова і правильні дії то не то саме.
  • Сергей Гусаченко #510887
    Не "100% ці гадини спробують примусити Україну відати Россії территорії." Это зеленая гнида шла на выборы с лозунгом "Договоримся посередине", но так и не сказала посередине чего. Как себя чувствуте, 73% нелохи? Проклятый Запад во всем виноват? Это он хотел поссорить Украину и рабссею?
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