Туреччина веде переговори з Україною і РФ щодо коридору для експорту зерна, - Reuters
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Влада Туреччини веде переговори з Москвою і Києвом про відкриття коридору через Туреччину для експорту зерна з України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого турецького чиновника.
На Росію і Україну припадає майже третина світових поставок пшениці, а відсутність експорту з України посилює глобальну продовольчу кризу.
"Туреччина веде переговори як з Росією, так і з Україною про експорт зерна з України", - заявив чиновник.
За його словами, переговори все ще тривають. У заблокованих після початку російського вторгнення українських портах перебуває понад 20 мільйонів тонн зерна.