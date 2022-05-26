Новини

Туреччина веде переговори з Україною і РФ щодо коридору для експорту зерна, - Reuters

2 88426
зерно
Влада Туреччини веде переговори з Москвою і Києвом про відкриття коридору через Туреччину для експорту зерна з України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого турецького чиновника.

На Росію і Україну припадає майже третина світових поставок пшениці, а відсутність експорту з України посилює глобальну продовольчу кризу.

"Туреччина веде переговори як з Росією, так і з Україною про експорт зерна з України", - заявив чиновник.

За його словами, переговори все ще тривають. У заблокованих після початку російського вторгнення українських портах перебуває понад 20 мільйонів тонн зерна.

Також читайте: Кулеба відповів на шантаж РФ щодо санкцій: "Будь-який іноземний політик має спочатку відвідати могили вбитих українських дітей"

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Kucher
    Хочете допомогти, допоможіть зброєю!
    Після перемоги, Україна відновить постачання зерна в необхідному обсязі.
  • Sophia-Maria Duglass
    А где АЗОВЦЫ ? Тоже переговоры вели. И где ?

    вы этим зерном уже всех достали ‼️‼️‼️ Украинцам зерна хватает .

    А вот небо над Украиной надо закрыть, чтобы и у других зерно появилось
  • Іван Іванов #482249
    Вы что, вообще дурные вывозить зерно и продовольствие во время войны?! И так фуры 20-ти километровыми колоннами стоят с зерном на молдавской границы, да еще 20 миллионов тонн вывезти, чтобы мы с голоду умерли? Люди в оккупации голодные, без света и газа в подвалах, а мы Африку кормить плывем... Если нам не дают нормальное оружие - пусть африканцам отдадут МИГи 29-е и "Леопарды"
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини