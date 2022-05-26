Окупанти вивезли з України вже понад 238 тисяч дітей, - Офіс омбудсмена

Росія депортувала на свою територію вже понад 238 тисяч українських дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Офіс омбудсмена повідомляє у Телеграмі.

"Станом на 26 травня країна-агресор продовжує вивозити українських громадян до росії та на тимчасово окуповану територію України. Сьогодні відомо, що кордон із РФ перетнули вже 238 329 дітей. Відповідно до статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, здійснювати примусове (індивідуальне чи масове) переселення або депортацію забороняється", – йдеться в повідомленні.

Проте Росія вдається до протиправних дій, нехтує правилами ведення війни. З огляду на це актуальним залишається питання: що робити, коли дитину примусово перемістили на тимчасово окуповану територію або депортували.

Національне інформаційне бюро підготувало алгоритм дій у разі, якщо дитину примусово перемістили на тимчасово окуповану територію України або примусово депортували в РФ чи в іншу країну. Нижче розміщено інфографіку, в якій викладено алгоритм дій.







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