Росія чекає, що Україна прийме її вимоги та змириться з окупацією своїх територій: "Треба визнавати ситуацію де-факто", - Пєсков

У Кремлі очікують, що влада України прийме вимоги РФ та "усвідомить де-факто" окупацію своїх територій.

Про це прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив в ефірі російської радіостанції "Маяк", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Москва чекає від Києва прийняття вимог Москви та усвідомлення де-факто реальної ситуації, що існує", - сказав він.

На уточнююче запитання ведучої, чи йдеться про територіальні поступки, Пєсков відповів: "Це не територіальні поступки. Київ має визнати ситуацію де-факто та тверезо її оцінити".

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