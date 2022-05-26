"Азов" хочуть визнати в РФ терористичною організацією, щоб судити полонених захисників Маріуполя
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Liga.net.
Цю вимогу мали розглядати сьогодні, але засідання перенесли на 29 червня.
Передбачається, що таке рішення дасть Росії формальні підстави судити взятих у полон військовослужбовців "Азова" як "терористів".
Раніше в Росії заявляли, що будуть готові обговорювати обмін бійців "Азова" на російських військовополонених лише після "трибуналу". Перенесення судового засідання на місяць неминуче відсуває можливі терміни обміну.
Судове переслідування військовополонених суворо регламентовано главою 3 Женевської конвенції 1949 року. Зокрема, за одним з її положень "у жодному разі військовополоненого не судитиме будь-який суд, який не надає основних загальновизнаних гарантій незалежності та неупередженості і, зокрема, судова процедура якого не забезпечує підсудному прав та засобів захисту".