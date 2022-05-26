ПЦУ просить Варфоломія позбавити престолу патріарха РПЦ Кирила

Православна Церква України просить Вселенського Патріарха Варфоломія позбавити престолу предстоятеля РПЦ Кирила.

Про це заявив предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші захисники борються за це зараз на фронті, а ми маємо обов’язок боротися за волю, за правду, за свободу – кожен на своєму місці, там, де перебуваємо, і через те служіння, до якого покликані.

Один із головних напрямків цієї боротьби – протистояння ідеології "русского міра", цій фашистській, душогубській доктрині, загорненій у блискучу "фофудію" проповідей Кирила Гундяєва та його поплічників. На Архієрейському Соборі, який днями відбувся у Святій Софії Київській, ми засудили цю ідеологію, яка через Московський патріархат поширюється вже як єретичне вчення етнофілетизму, тобто поділу Церкви за національною ознакою, яка ставиться найвище за все", - йдеться в повідомленні.

"Архієрейський Собор Православної Церкви України звернувся до Вселенського Патріарха та Предстоятелів Помісних Автокефальних Церков з проханням осудити духовні злочини Кирила і позбавити його престолу, зокрема на підставі поширення єретичного етнофілетичного вчення про "русскій мір" та поширення схизм серед православних (безпідставного розриву євхаристійного єднання та створення єпархій РПЦ в межах Олександрійського Патріархату)", - додав Епіфаній.

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