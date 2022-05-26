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На трасі Лисичанськ-Бахмут знищено блокпост разом з окупантами, - Гайдай

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музей,техніка
Українські військові знищили блокпост окупантів країни-агресорки Росії у Луганській області.

Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

За його словами, російські загарбники намагалися закріпитися на трасі Лисичанськ-Бахмут. Там вони встановили свій блокпост. Втім, їхні наміри сповна не реалізувалися.

"Було осіб 50. Їм навіть вдалося закріпитись на якийсь час, якийсь блокпост поставили, але це був ситуативний успіх. ДРГ там частина залишилася вже надовго. Блокпост розби, їх відкинули. Трасу зараз російська армія не контролює. Єдине те, що вони її обстрілюють", - розповів очільник регіону.

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За словами Гайдая, наразі доїхати з Бахмута до Лисичанська "колосально складно". Втім, ЗСУ знаходять інші варіанти, щоб перевозити гуманітарні вантажі.

Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец #474549
    Всім виконавцям-респект...
  • Aleksey NotBad
    Пока тут диванные воины зрады штампуют, ребята работают. Ну извините, что без видосиков.
  • Семен Семен #512946
    Тараканов задавили
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