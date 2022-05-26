На трасі Лисичанськ-Бахмут знищено блокпост разом з окупантами, - Гайдай

Українські військові знищили блокпост окупантів країни-агресорки Росії у Луганській області.

Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

За його словами, російські загарбники намагалися закріпитися на трасі Лисичанськ-Бахмут. Там вони встановили свій блокпост. Втім, їхні наміри сповна не реалізувалися.

"Було осіб 50. Їм навіть вдалося закріпитись на якийсь час, якийсь блокпост поставили, але це був ситуативний успіх. ДРГ там частина залишилася вже надовго. Блокпост розби, їх відкинули. Трасу зараз російська армія не контролює. Єдине те, що вони її обстрілюють", - розповів очільник регіону.

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За словами Гайдая, наразі доїхати з Бахмута до Лисичанська "колосально складно". Втім, ЗСУ знаходять інші варіанти, щоб перевозити гуманітарні вантажі.