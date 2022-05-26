США поблизу Греції конфіскували іранську нафту з російського корабля, - ЗМІ

Сполучені Штати конфіскували вантаж іранської нафти, що зберігався на борту російського судна поблизу Греції, і відправлять вантаж до США на борту іншого судна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ознайомлені з цим питанням джерела Reuters.

Грецька влада минулого місяця заарештувала судно Pegas під іранським прапором із 19 членами російського екіпажу на борту неподалік узбережжя південного острова Евія через санкції ЄС.

Пізніше судно було звільнено через плутанину з санкціями щодо його власників.

Одне джерело в Міністерстві судноплавства Греції заявило в четвер, що Міністерство юстиції США "поінформувало Грецію про те, що вантаж на судні є іранською нафтою".

"Вантаж було переміщено на інше судно, найняте США", - додало джерело, не уточнивши подробиць.

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