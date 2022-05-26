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Росія звинувачує у продовольчій кризі Україну. ДОКУМЕНТ

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Міноборони країни-агресора звинувачує у продовольчій кризі Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Спротив".

Так, міністерство надіслало листа президенту Московської асоціації військових аташе (МАМА), президенту Московської асоціації військово-повітряних аташе (AFOA) і президенту Московської асоціації військово-морських аташе (FNOA), в якому звинувачує у продовольчій кризі Україну.

Міноборони РФ в листі звинувачує Україну в тому, що вона нібито тримає у заручниках іноземні судна та під загрозою розстрілу не випускає їх із портів.

"Своєю чергою, ніхто з представників суден, що перебувають в українських портах, не заявляв про їхнє силове утримання і всі чудово розуміють, що вони є заручниками виключно критичної ситуації. Ситуації, яку створила Росія", - зазначає видання.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    А що це за "мацковскіє асоциаціі"? Самі собі листи шлють?
  • Mike Huk
    рашку вилікує лише могила.
  • владимир культенко
    мама ******* на всю виварку
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