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У Херсонській області поглиблюється гуманітарна криза через відсутність ліків. Окупанти завозять ліки з Криму, проте вони несертифіковані, - Денісова

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ліки
Внаслідок неможливості здійснення поставок у регіоні припинили роботу майже всі аптеки.

Про це повідомляє Омбудсман Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Невелика кількість фармацевтичних закладів, які ще продовжують працювати, підвищили ціни на медичні препарати у 3-5 разів. У зв’язку з цим в області утворився дефіцит препаратів від серцево-судинних захворювань та жарознижуючих засобів.

Водночас окупанти нелегально завозять ліки на територію Херсонської області з тимчасово окупованого Криму та продають на стихійних місцевих ринках. Усі ліки несертифіковані та можуть становити небезпеку для життя і здоров’я людей. Загарбники не пропускають волонтерів з підконтрольної Уряду України території, які готові доправити гуманітарну допомогу. Такі вантажі вони грабують, а потім продають жителям тимчасово окупованих територій", - йдеться у повідомленні.

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Людмила Денісова підкреслила, що РФ порушує права жителів України на медичну допомогу, що гарантовані Гаазькими і Женевськими конвенціями. Такі дії суперечать нормам статті 51 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року.

"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень прав людини РФ в Україні", - додала Уповноважена з прав людини.

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Топ коментарі

  • maximus #452494
    Пусть жители херсонщины скажут спасибо найвелычнишому боневтику ********** што разминировал чонгар и сдал юг Украины ...
  • Solsky Wasyl
    криза то друге ім"я "русского миру", якщо навіть не ********, то значить вб"ють в інший спосіб.
  • 18c49ed2
    Да. Кто ответит за предательство и за сдачу верховным юга Херсонской и Запорожской областей. Повторюсь. Как там в селах выживают старики и семьи с детьми даже невозможно себе представить. Там полный треш. Мне вот интересно, если сразу после освобождения Херсона привести туда Зелю, Арестовича, Подоляка и Верещук даже со всей их охраной. Сколько минут они проживут?
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