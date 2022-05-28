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У державній компанії "Антонов" спростували інформацію про нібито утилізацію решток "Мрії"

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У державній компанії "Антонов" спростували інформацію про нібито утилізацію решток "Мрії"
ДП "Антонов" спростовує інформацію про нібито утилізацію залишків найбільшого у світі літака "Мрія", знищеного загарбниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці компанії у Фейсбуці.

"В мережі Інтернет широко поширюється хибна інформація про "вивезення з аеропорту "Київ-Антонов-2" агрегатів літака Ан-225 "Мрія" з метою їх подальшої утилізації"... Відео, яке послужило основою для поширення зазначеної недостовірної інформації, було відзняте "піратським" способом та поширене без погодження з ДП "Антонов" та відповідними державними органами", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що державне підприємство "Антонов" тісно співпрацює з правоохоронними та слідчими органами щодо збирання доказів злочинів, скоєних російськими військами.

Компанія просить не поширювати інформацію з неперевірених джерел.

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Топ коментарі

  • vismavista
    В разрушенной войной стране, где пропало 45 процентов экономики только в текущем году, канешно же главной задачей будет "будюваты Мрию"! Ага.
  • ghfhg jhjh
    саме цінне з того що лишилось це хіба що ліве крило та хвіст,праве на землю впало,двигуни нафіг не впали Мотор-Січ зробить нові,а більше нічого цікавого там нема,начинка старий радянський хлам, там все міняти давнно пора було,літаку за 35 років...
  • vismavista
    Не! Куда ты будешь мастырить разрушенные "двигатели от Мрии"? Може на смену пропеллера Саакашвили?
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