У державній компанії "Антонов" спростували інформацію про нібито утилізацію решток "Мрії"

ДП "Антонов" спростовує інформацію про нібито утилізацію залишків найбільшого у світі літака "Мрія", знищеного загарбниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці компанії у Фейсбуці.

"В мережі Інтернет широко поширюється хибна інформація про "вивезення з аеропорту "Київ-Антонов-2" агрегатів літака Ан-225 "Мрія" з метою їх подальшої утилізації"... Відео, яке послужило основою для поширення зазначеної недостовірної інформації, було відзняте "піратським" способом та поширене без погодження з ДП "Антонов" та відповідними державними органами", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що державне підприємство "Антонов" тісно співпрацює з правоохоронними та слідчими органами щодо збирання доказів злочинів, скоєних російськими військами.

Компанія просить не поширювати інформацію з неперевірених джерел.

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