Внаслідок обстрілів прикордоння Сумщини ввечері 27 травня постраждалих немає - глава ОВА Живицький
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Постраждалих унаслідок обстрілів Шосткинського району Сумської області немає, інформація про пошкодження майна уточнюється.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Дмитро Живицький у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"27 травня близько 17-ї години ворог зі своєї території обстріляв Шосткинський район з мінометів. Близько 11 прильотів по околицях Середина-Буди. Постраждалих немає, пошкодження майна уточнюються", - написав Живицький.