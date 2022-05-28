Окупанти не зможуть швидко просунутися в Сєверодонецьку, - американський Інститут вивчення війни

Російські війська почали прямі атаки на Сєверодонецьк Луганської області, попри те, що ще не повністю оточили місто. Протягом війни вони погано себе показали в операціях у забудованій міській місцевості і навряд чи зможуть швидко просунутися в самому Сєверодонецьку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначили, що російські сили продовжують нарощувати позиції навколо міста, але ще не оточили українських захисників. ЗСУ тримають оборону на сході України і сповільнили просування окупантів.

"Російські сили, найімовірніше, продовжать поступовий наступ і можуть найближчими днями оточити Сєверодонецьк, але російські операції навколо Ізюма залишаються в глухому куті, і російські війська, ймовірно, не зможуть збільшити темпи свого наступу", - йдеться в повідомленні.

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